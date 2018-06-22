Murat LeCompte Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

SOCAR için 2018'in ilk yarısı nasıl başladı, 2017'yi nasıl bir performansla bitirmiştiniz?

LeCompte: SOCAR olarak biz Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısıyız; yatırımlarımız devam ediyor şu anda faaliyette olan Petkim var, 2008'de özelleştirmeden Petkim'i almıştık, Petkim'in 2017'si çok güzel geçti gerçekten bir rekor kırdılar, zaten son 3 yıldır hem karlılıkta hem de üretimde rekor kırıyorlar. Biz Petkim'e yılda aşağı yukarı 100 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Bu yatırım modernleşmeye, teknolojiye gidiyor şimdi dijital dönüşüm projesi de başladı orada..

Yani Petkim'in karlılığı şu anda çok güzel bir yerde.

STAR Rafineri ne durumda yakında faaliyete geçecek değil mi?

LeCompte: Eylül sonu Ekim başı gibi burası bitecek; %99'u tamamlanmış durumda, şu anda testler yapılıyor, STAR 40-50 yıldır Türkiye'de yapılan ilk özel rafineri projesi..Bunun 6.3 milyar dolar gibi bir maliyeti var, bunun bir kısmı kendi öz kaynaklarımızdan bir kısmı da kredilerle karşılandı.

Petkim bile pazarın ancak yüzde 17-18'ini karşılayabiliyor gerisi tamamen ithal; Biz de SOCAR olarak yeni bir petrokimya yatırımı planlıyoruz, büyük ihtimal 2019'un ortalarında nihai yatırım kararını vereceğiz. Şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor, yine Aliağa'da mevcut Petkim'in yanında yapacağız. Daha yeni ve teknolojik ürünler üretecek. Büyük ihtimal 2022 yılına geldiğimizde yeni bir Petrokimya tesisimiz olacak. Özellikle cari açık açısından Türkiye'nin de buna ihtiyacı var.

STAR Rafineri'sinin de devreye girmesiyle Türkiye'de cari açığı her sene aşağı yukarı 1.5 milyar dolar gibi azaltmış olacağız.

TANAP Projesi'nin Eskişehir'e kadar olan bölümü açıldı; Bundan sonra Proje nasıl devam edecek? İlk gaz ne zaman verilecek?

LeCompte: Şimdi büyük resmin adı Güney Gaz Koridoru; bu Hazar Denizi'nde başlıyor ve burdan çıkan Şahdeniz gazı Avrupa'ya kadar gidiyor yani aslında Avrupa'ya yeni bir gaz koridoru açılıyor. TANAP'ta bunun bir parçası..Gaz Azerbaycan ve Gürcistan'ı geçerek TANAP'a bağlanacak, TANAP Ardahan'nın Posof ilçesinde başlıyor ve Edirne İpsala'da bitiyor. Biz bu gazı Yunanistan sınırına kadar taşıyacağız orada da Trans-Adriyatik Boru Hattı'na bu gaz girecek. Burdan da İtalya'ya kadar gidecek. Bu gaz toplamda 16 milyar metreküp, bunun 6 milyar metreküpü Türkiye'ye veriliyo ve Eskişehir'de teslim ediliyor; kalan 10 milyar metreküpte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Gaz akışı 30 Haziran civarında başlayacak.

2019'un ortalarına geldiğimizde TANAP o öbür Boru Hattı'na gaz vermeye hazır olacak. Trans-Adriyatik Boru Hattı da 2020 yılında bitecek diye tahmin ediyoruz. Yani 2020'nin ikinci yarısından itibaren Avrupa'ya Hazar Deniz'inden ilk defa gaz gitmiş olacak.

Enerji Arz Güvenliği açısından da bu proje büyük önem arz ediyor..Rusya'ya bağımlılığımız daha da azalabilir..Bu konuda neler söylersiniz?

LeCompte: Enerji çeşitliliği çok önemli; mesela İran her kış Türkiye'ye gönderdiği gazı azaltır çünkü kendisine yetmesi gerekiyor o gazın; fiyatlara da bakarsak Azeri gazı Türkiye'ye gelen en az makul olan gaz şu anda..

TANAP projesini kapasite artışı istenirse, ek yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkartabiliyoruz. Muhtelif yatırımlarla ve teknolojilerle bunu artırabiliriz. Azerbaycan'da da daha keşfedilmemiş kuyular var, çok kapasite var..o yüzden kapasite artırımı olursa eğer gelen gazdan sıkıntı yaşanmaz sadece bir yatırıma bakar.