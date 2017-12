Murat Ülker: "Grubun içinde de ikinci büyük olacak"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Grubun İşlenmiş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı Oğuz Aldemir, gazetemizin Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas ve muhabirimiz Yiğitcan Yıldız’ın holdingin İstanbul Çamlıca’daki binasında sorularını yanıtladı.

Yıldız Holding İşlenmiş Et, Dondurulmuş Gıda ve Kişisel Bakım Grup Başkanı Oğuz Aldemir, Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş’ın Besler’i satın almasının ardından 2.5 milyar TL ciro büyüklüğü ile ülkenin en büyük ikinci gıda şirketi olduğunu belirtti. Bu rakamın yüzde 15’inin ihracattan geldiğinin altını çizen Aldemir, “Son 3 yılda 2 kat büyüyen Kerevitaş’ın mevcut piyasa değeri de 2.1 milyar TL’yi buldu” dedi.

Besler ile birleşmenin yıl sonunda tamamlanacağını kaydeden Aldemir, “Bir firmanın bölgesel güç olması için, güçlü şirketlere ihtiyacı vardır. Kerevitaş’ın da sürdürülebilir büyüme için Besler’e ihtiyacı vardı. Hedefimiz bölgede öncelikle organik ve ihtiyaç olursa inorganik büyümeyi sağlamak” dedi. Kerevitaş markalarının Ar-Ge, pazarlama ve üretim faaliyetlerinin bundan sonra ortak olacağını aktaran Aldemir, piyasa yeni markalar çıkarabileceklerinin ve hazır yemek işine de girebileceklerinin sinyalini verdi.

"WALMART’A BÖREK GÖNDERİYORUZ"

Türkiye’nin bölgesini besleyen bir ülke olduğunun altını çizen Oğuz Aldemir, “Ortadoğu ülkeleri kurak ve verimsiz topraklara sahip. Balkanlar’da da bizim ölçeğimizde bir şirket yok. Yurtdışında organik büyümemizi sürdüreceğiz. Türk mutfağını yurtdışına taşıyacağız” ifadesini kullandı. Kerevitaş ürünleri hakkında bilgiler paylaşan Aldemir, dondurulmuş pizza pazarının da yüzde 60’ına sahip olduklarını kaydederek, “30 ülkeye börek satıyoruz. Ürettiğimiz börekler, dünyanın en büyük gıda perakendicisi Walmart’ın Güney Amerika raflarında yer alıyor” dedi. Aldemir, “Ürettiğimiz dondurulmuş böreklerin makinesini Yunanistan’dan aldık. Katma değeri ve inovasyonu düşük bir makine olduğu için Türkiye’de üreten yok” ifadesini kullandı.

"DONDURUCU SAYIMIZ YILDA 5 BİN ARTIYOR"

Oğuz Aldemir, “Evde kendi imkânlarıyla besinleri donduranlar, bizim tesislerimizde yaptığımız şoklama işlemini yapamadığından, yaklaşık yüzde 40 oranında besin kaybıyla karşı karşıya kalıyorlar” diye konuştu. 41 bin Kerevitaş dondurucusunun marketlerde yer aldığına dikkat çeken Oğuz Aldemir, “Donmuş gıda bilinci gün geçtikçe artıyor. Dondurucularımızın sayısı her yıl 5 bin adet artıyor” dedi. Aldemir, “Soğuk zincir sürecinde teknolojiyi devreye aldık. Eksi 18 derecede muhafaza ettiğimiz dondurulmuş ürünlerimizi taşıyan kamyonların sıcaklığını, sensörler sayesinde uzaktan takip edebiliyoruz” diye konuştu.

"REGÜLASYON YOK KALİTESİZ ÜRÜN VAR"

Temizlik ve kişisel malzeme üretim adedinde Türkiye ikincisi olduklarını kaydeden Oğuz Aldemir, “Komili, kişisel bakımda Türkiye’nin en büyük markası olarak yoluna devam ediyor” dedi. Kişisel bakım ürünlerinde kullanılan kâğıt ürünler hakkında Türkiye’de henüz herhangi bir düzenleme olmadığını belirten Aldemir, “Bu durum merdiven altı olarak tabir edilen firmaların çoğalmasına ve sektörde de kalitesiz ürünlerin yer almasına yol açıyor. Regülasyon yok ama şirketlerin satın almacıları bu konularda uzmanlaştığı için, regülasyon varmış gibi tercih yapıyorlar” diye konuştu.

"60 BİN DÖNÜM ARAZİDE 600 ÇİFTÇİYLE TARIM YAPIYORUZ"

Kerevitaş’ın Türkiye çapında 60.000 dönümlük alanda sözleşmeli tarım yaptığını ifade eden Aldemir, “600 sözleşmeli çiftçi ile tarım yapılıyor. Ziraat mühendislerinin çiftçi ile birlikte çalışması sayesinde hem toprağa en uygun ürünler seçilip ekilmekte hem de dengeli ve uzun dönemli planlarla sürdürülebilirlik sağlanmakta. Bitkilerin kök boylarına göre yapılan uzun dönemli ekim dikim planları sayesinde her yıl ekilen farkı kök derinliğindeki bitkiler ile çiftçinin toprağı dengelenmiş ve çiftçinin buna göre bitki beslemesi yapması sağlanmış oluyor. Aynı zamanda, örneğin bezelye ve mısır kalıntıları yeşil gübre olarak toprağa karıştırıldığından toprağın organik madde ve azot oranı artırılmış oluyor. Bu sayede, toprağın fiziksel yapısı ve kimyasal yapısı iyileşmiş ve toprak ıslah edilmiş olmaktadır. Bütün bunlar sürdürülebilir tarımın en güzel örneklerini oluşturuyor” diye konuştu.

"YILDIZ 5 YILDA 60 MİLYAR TL SATIŞ HACMİNE ULAŞIR"

Yıldız Holding şüphesiz hem organik hem inorganik büyüme adımlarıyla son yılların en çok konuşulan gruplarının başında geliyor. Grup 2016’yı 34.3 milyar TL ciroyla kapamış ve global bir oyuncu olma yolunda Pladis yapılanmasını gerçekleştirerek bu hedef doğrultusunda da 5 milyarlık bir yatırım hedefi koymuştu. Bu yıl benim tahminlerime göre 40 milyarlık satış hasılatını geçecek olan grubun yeni hedeflerini ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’den dinliyoruz.

SATIŞ VE ÜRETİMİN 4’TE 1’İ YURTDIŞINDA

Murat Ülker, Yıldız Holding’in ürünlerinin olduğu coğrafyalarda üretim yapmayı planladığını vurgulayarak, grubun imalat ve satış işlerinin yüzde 25’inin yurtdışında olduğunu geri kalanı ise Türkiye faaliyetlerinden sağlandığını ve 26 bin kişiyi Türkiye dışındaki ülkelerde istihdam ettiklerini söyledi. Toplam işlerinin yüzde 60’ının bisküvi ve çikolata olduğunu kaydeden Murat Ülker, “Bunun yüzde 40’ı yurtdışında geçekleşiyor” dedi. Grup şirketlerinin çift haneli büyüme rakamlarına ulaştıklarını anlatan Ülker, Yıldız Holding’in 5 yılda 60 milyar lira ciroya ulaşacağını da belirtti.

"GRUP İÇİ ALIŞVERİŞ % 10’U GEÇMEZ"

Grubun her bir şirketinin işlerini organik olarak büyüttüğünü ifade eden Murat Ülker, şu anektodu da anımsattı: “Sabri Bey bize her yatırım yaptığımız şirketin sadece grup içindeki şirketlerin ihtiyaçları için değil piyasaya da iş yapacak şekilde organize olması gerektiğini söylerdi. Bugün çok şükür her işimiz bir birini tamamlıyor ama her markamız dışarı iş yaparak büyüyor. Grup içi alımlarımız her şirkette yüzde 10’u geçmiyor.”

"GRUBUN İÇİNDE DE İKİNCİ BÜYÜK OLACAK"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş’ın Besler’i satın alması sonrası hisselerde pozitif bir yön gözlemlediklerini belirterek, “Borsaya ve halkımıza inanmasak, şirketi borsada halka kapatırdık” dedi. Kerevitaş’ın Besler’i satın alarak yatırımcıya güven verdiklerini kaydeden Ülker, “Birkaç yıl içinde de Kerevitaş’ın borçlarını da ödeyeceğiz” dedi.

ÇİFT HANELİ BÜYÜYOR

Ülker, Besler’i Kerevitaş’a değerinde satın aldırdıklarını, bu işlem ile Kerevitaş’ın, herkesin gıda ihtiyacını karşılayan ve ortaklarını mutlu eden bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin cirosunun 2.5 milyar liraya ulaştığını kaydeden Ülker, “Gıdada Türkiye’de ikinci olan Kerevitaş yakın bir gelecekte, grubun içinde en büyük ikinci şirket olacak. 9 ayda yüzde 24 büyüdü, işlerimiz çift haneli büyüyor. Yurtdışı faaliyetleri de güçlü bir şekilde artacak” dedi.

"GÜNEYDOĞU ASYA'DA HERKES FAALİYET PEŞİNDE"

Pizza, börek gibi donmuş gıdaların Türkiye’deki penetrasyonunun henüz çok düşük seviyelerde olduğunu kaydeden Ülker, “İşlerimizin büyüme potansiyeli fazla. Organik büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Çin, Hindistan, Tayland, Kore ve Endonezya gibi Asya ülkelerinde büyük potansiyel gördüklerini belirten Murat Ülker, “Güneydoğu Asya’da hızlı nüfus artışı, tüketimi de artırıyor. Yakında bütün dünya şirketleri o bölgede faaliyete geçecek. Biz de, Brunei’de yağ fabrikası kurduk. Oradaki fabrikamızda bölgeye özel ürünler geliştiriyoruz. Wok tavaya özel yağ satıyoruz” dedi. Yağ piyasasında şirketler arası ticaretin büyüdüğünü belirten Ülker, “Dışarda yemek yemek alışkanlıkları geliştikçe, işletmelerin yağ ihtiyacı artıyor. Tüketim arttıkça da yeni kullanım alanları yaratıyoruz” dedi.

"KUR RİSKİ EN DÜŞÜK İKİNCİ ŞİRKETİZ"

Döviz kurlarındaki artışlara da değinen Murat Ülker, “Ülker Bisküvi’de kur riskimiz var, fakat bunu hedge ettiğimiz için kur riski en düşük ikinci şirketiz” dedi. Ülker, Pladis’in Nijerya’da yüzde 100 enflasyondan olumsuz etkilendiğini belirtti.

"GODİVA'DA EN UCUZU 5 DOLAR"

Godiva markasıyla Japonya ve ABD’de premium çikolata segmentinde lider olduklarını da aktaran Murat Ülker, “Godiva ile lüksün demokratikleşmesini sağladık. Godiva’yı aldığımızda en ucuz ürün 30 dolardı. Bunu 5 dolara çekerek, markayı ulaşılabilir kıldık” dedi.

"KENDİ SİRİ'MİZİ KULLANIYORUZ"

Grup şirketlerindeki günlük işleri kendi oluşturdukları bir yazılımla yürüttüklerini kaydeden Murak Ülker, “Bir tür yapay zekâ geliştirdik. Kendi siri’miz (Apple’ın sanal asistanı) var” dedi. Ülker, bu yazılım üzerinden toplantı saati, yeri belirledikleri gibi yıllık izinlerin burada organize edildiğini ifade etti.

