2 | 10

Hürriyet'in haberine göre; Beykoz’da 16 milyon TL’ye aldığı konuşulan lüks eviyle ilgili sorulara Yıldırım, “Şehirden uzaklaşmak istediğimiz için oraya yerleştik. O evi eşime hediye aldım” yanıtını verdi.