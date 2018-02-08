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Terim, Muslera'ya "Aşırı özgüven hata yaptırır. Hatalar elbette olacaktır ancak sen bu takımın en tecrübeli ismi ve kaptanısın. Şampiyonluk yolunda en iyi ve ciddi, olması gereken kişilerin başındasın. Bir daha böyle bir riske lütfen girme" diye konuştu.