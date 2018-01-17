HTSPOR.COM | İnanç ERGÜLEN & Çağatay ÇELİK

Levent'te bir otelde düzenlenen davette, kulüp üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Cengiz, projelerini ve hedeflerini anlattı.

Sarı-kırmızılı kulüpte seçimlerin normal takviminde yapılması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Cumartesi günü tabiri caizse bize dayatılan, hiç beklemediğimiz, Galatasaray etik ve değerlerine aykırı, yangından mal kaçırır gibi bir seçime gireceğiz. İsterdik ki bu camia normal zamanda seçime gitsin, herkes eşit olarak hazırlanabilsin, eşit bir yarış olsun. Şeffaflık ve dürüstlük sözleriyle karşınıza çıkıyoruz. Sizlere asla gerçek olmayan şeyler söylemeyeceğiz. Seçimi kazandığımızda şampiyon olsak bile mayısta tekrar seçime gideceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali, idari ve sportif durumu bildiklerini aktaran Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Bakın size açıkça söylüyorum. Titanik'teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz. Galatasaray'ın borçlarını yöneteceğimiz gibi finansman kaynaklarını çeşitlendireceğiz. Galatasaray'ı en kısa sürede layık olduğu yere taşıyacağız. Bu layık olduğu yer Avrupa'nın tepesi, uzun vadede ise dünyanın zirvesidir. Bu hedefe ulaşmak için atalarımızdan miras kalan Riva ve Florya'yı en iyi şekilde değerlendireceğimiz gibi Galatasaray Adası'nı da satmayacağız, sattırmayacağız."

Konuşmasında üyeleri seçime katılmaya davet eden Cengiz, "Lütfen seçime katılın ve oyunuzu kullanın. Eğer 2,5 yıldır görevde olan bu yönetimden memnunsanız lütfen bize oy atmayın. Ancak değilseniz.... Şundan emin olun ki biz asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.