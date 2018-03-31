Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Başkan Cengiz, 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası sarı-kırmızılı camia ile kırgınlık yaşayan eski başkanlardan Adnan Polat'ın yeniden aralarına katılmasını istediğini vurguladı. Mustafa Cengiz, eski başkan Adnan Polat'a geri dön çağrısı yaptı.

Kulübün eski başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Adnan Polat ile bir araya gelmek için izin istediğini anlatan Cengiz, "Gittim görüştüm. Bir kırgınlık vardı. 'İade-i itibar istemiyorum.' dedi. Konu Yargıtay'a taşındı ve oy birliği ile o ibrasızlığı iptal edildi. Biz burada hukuken zaten yeni bir oylama yapamayız. Bu küslük son bulsun. Biz Adnan başkanımızın ve yönetiminin yaptıklarını unutamayız. Bu kırgınlığın bitmesini istiyorum. Adnan başkanım ve yöneticileri, stadyumu yaptılar, Riva'yı imara açtılar. Hizmet ettiler... Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Birleştikçe büyür, ayrıştıkça parçalanırız." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz'in bu sözleri üzerine Galatasaraylı üyeler uzun süre Adnan Polat'ı alkışladı.