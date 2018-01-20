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Mustafa Cengiz, Galatasaray Futbol Takımı'nın bir teknik direktörü olmadığını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımız bizim için çok önemli. Ben, onların ne dediğine bakarım. Çünkü ben de taraftarım. Tribünleri dolduran, harçlığını, maaşını, zamanını veren onlar. Taraftarın sesini dinlememiz gerek. Onların genel eğilimi, Fatih Terim'den yana. Sebebi de geçmişte yaşattığı başarılar. Şu anda da bir görevi yok. Seçilirsem ilk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir. Taraftarımız Fatih Terim'i işaret ediyor, ben de 'Terim' diyorum. Mümkünse onunla uzun soluklu bir sözleşme yapmak isterim. O bir Galatasaray markası. Belki üst akıl olur, yanında bir teknik direktör bulunur. Oturup konuşulması gereken konular."