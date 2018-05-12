Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesinde Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz'in röportajı şöyle:

Ocak’ta seçilmenize ‘sürpriz’ gözüyle bakanlar vardı, buna katılıyor musunuz?

- Hayır, ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim o zaman da şansım eşitti, şimdi de eşit. Seçileceğim de sürpriz olmadı. Atılan oyların tepki oyu olduğunu iyi biliyorum. Bunları tercih oylarına çevirmemiz gerekir. Arkamdaki rüzgarı hala hissediyorum. Özellikle G.Saray’la yüzde 100 ilgili olan kesimin bize teveccüh gösterece ğine inanıyorum.

Başkanlık için ‘ateşten gömlek’ dediniz. Geldiğinizde kucağınızda bombayı buldunuz mu?

- Bu zaten az buçuk hesap kitap bilen insanlar için kabak gibi ortada değil mi? 2.5 milyar TL borç, 1.1 milyar TL alacak farkı ve evini barkını satmışsın, 2.5 yılda da 652 milyon TL net zararın var. Özkaynaklar eksi 600 küsüre inmiş.

"CEHENNEM AZABI GİBİ BİR ŞEY"

Bu tablo ateşten gömlek değil, nar-ı cehennem gibi bir şey... Bu yılların sorunu ama sadece bir önceki yönetimin değil. Alp Yalman’dan bu yana bu sorunlarla kar topu gibi uğraşıyoruz. Ancak biz bu yangını biraz söndürmüşüz ki 4 tane aday çıktı.

Dursun Özbek’in seçime girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- O, onun ve ona oy atanların tercihi... Saygı duyarım ama ben 2.5 yılda G.Saray’da evi barkı sattıktan sonra ve net 652 milyon TL konsolide zarar ettirsem bırakın aday olmayı, G.Saray adını ağzıma alırken bile çok dikkat ederdim. İstediğin kadar ‘Ben yaptım ben ettim’ diye laf söyle ama boş! Rakamlara bakıldığında 5 yıldır kulüp zararda... Biz 3 ayda 11 milyon kâra geçtik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Rakamlar ortada... 190 locanın 70’i boştu. Bunun 40 tanesini 2 ayda sattık. 3 yıldır kombine almayanlar geldi. Bunlar kemiksiz 30 milyon TL eder. Genel kurulun bunları göreceğine inanıyorum, görmezlerse de saygı duyarım.

"CAVANDA VE GROSSKREUTZ'U DA DURSUN ÖZBEK GETİRMEDİ Mİ?"

Dursun Özbek, ‘Benim kurduğum takım, benim getirdiğim hoca’ diyor. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Sigthorsson, Cavanda, Grosskreutz da onun takımı... Olcan Adın’ı sorarım o zaman, çünkü bir sözle 13 milyon TL ödedik bizim yönetimimizde... Ahmet Çalık’ın da borcunu ödedik, haczi kaldırdık. İlk taksitler yarım yamalak ödenmiş ama kalan 4 yıllık borçlar duruyor. Ben bu bahsettiğim isimleri soruyor muyum?

"UN, ŞEKER, YAĞ VAR, HELVAYI FATİH HOCA YAPIYOR"

Böyle algı yaratmak istemiyorum ama taraftarı da kimse kandıramaz. Burada un, şeker ve yağ var. Herkes helva yapamaz. Fatih hoca yapıyor biz de ona altyapı hazırlıyoruz. Neden Tudor’la olmadı o zaman? Tudor da bize tazminat davası açtı işte... Bunu demek ayıp! Fatih hocayı getirmeyi aklının ucundan geçirmeyen yönetime Fatih hocayı getirme düşüncesini soktuk.

"HEPSİ ALGI OPERASYONU"

Gelen paraların Özbek döneminde yapılan girişimlerle olduğu iddiaları var...

- Bunların hepsi algı operasyonu... Bunları bıraksınlar! Sermaye artırımı için başvuruyu eski yönetim 11 Kasım’da yapmış. Ben 25 Ocak’ta geldim ve öğrendim ki süreç durmuş. Hiçbir sermaye artırımı 2.5 ay beklemez. Çünkü SPK bilançoda bazı şeylerin düzeltilmesini istemiş ama düzeltilmemiş. O nedenle de o iş ölmüş. Biz yeniden 250 sayfa izahname verdik. Sırf bunun için Ankara’ya 3-4 defa gittim. Şubatta başvurduk, Martta aldık yani 1 ayda... Bunu görme ve ‘Ben yaptım’ de!.. Ndiaye’den, eski teklife oranla 3 milyon Euro kâr etti. Vergi borcumuzdan dolayı transfer yasağımız vardı. 4 günde 30 milyon TL para ödedik. Ne Ndiaye’den geldi ne de SPK’dan... Seyirci ortalamaları 50 bine geldi.

"PİSTTE YER KALMIYOR!"

Galatasaray şampiyon olursa, Dursun Özbek kutlamalara davetliniz olarak gelir mi?

- O zaman Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat’ın da katkıları var. Tudor’un da katkıları var. Yani pistte yer kalmıyor! Ben mesela o pistte hiç olmadım. Hep hocama, futbolculara, teknik heyete meydanı bırakıyorum. Siz sadece iyi yaptıklarınızı söylerseniz, alemi sersem, görmezden gelir, zannetmemelisiniz.

"MESELE CANINIZI YÜKÜN ALTINA KOYMAKTA"

Haziran’da 125, yaz sonuna kadar 300 milyon TL’lik ödeme var. Devam ederseniz bu ödemeleri nasıl yapmayı düşünüyorsunuz?

- Bütün mesele, canınızı, bedeninizi bu yükün altına koyabilmek. Bu rakamlar gerçek ve dahası da var. Transfer döneminde olacak bu ödemeler. Bilinmeyen, önümüze çıkan ödemeler var. Geldiğimizde menajer, transfer borçları vs., dağ gibi duran ödemeler vardı. 3 ayda net 338 milyon TL ödedik. 326 milyon da harcama yaptık. 12 milyon kâra geçtik. Hoca hem Florya’nın düzenlenmesi ve takımla, biz de bunlarla uğraşıyorduk.

"APTAL DEĞİLİZ, HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ"

Fatih Terim, Akhisar maçının ardından TFF’yi topa tutmuştu. Başkan Cengiz bu konuyla ilgili “Biz aptal değiliz. Her şeyi görüyoruz. İnce yapılanı da ipince yapılanı da görüyoruz. Taraftarın aklına gelmeyen incelikle yapıldığının farkındayız. Taraftar müsterih olsun... Bize yapılmış en ufak bir lehte haksızlık yok aleyhimizde yapılan işaretler var. Ancak buna rağmen bütün engelleri aşarak şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

"KADIKÖY'DE SELFİE ÇEKİYORLAR"

Tüm taraftarlar tarafından sempatiyle bakılan Mustafa Cengiz, Kadıköy’de dahi aynı sıcaklığı gördüğünü söyledi. Cengiz, “Sadece G.Saray taraftarının değil, diğer rakip taraftarlarının de sempatisini görüyorum. Kadıköy’e gittiğimizde benimle selfie çekinen F.Bahçeli taraftarlar da oldu” ifadelerini kullandı.

"KUKLA MI OLACAKTIM?"

Başkan Mustafa Cengiz, seçimde aday olan Ozan Korkut’la düşünülen ittifakın neden son anda bozulduğunu açıkladı. Çarpıcı sözler sarfeden Cengiz, “Ozan Korkut’u ben genel kurulda tanıdım. Bana listesindeki tanıdığım arkadaşlar geldi. Başkaları da geldi. Bir grup 7, bir grup 5, bir grup da 2 koltuk istedi. Bana yer kalmadı! Senkronize olmadığımız bir koalisyon yönetimiyle nasıl çalışırım. Kukla olurum! O zaman ben sırf başkan olmak için seçime girmiş olacağım... Bana 1 isim bile teklif edilmedi. Sadece boş sandalye istendi. Böyle şey olur mu? 14 kişilik yönetim kurulunun yarısı isteniyor ama isim yok! Bu olmaz, olamaz” dedi.

"MAKAM SÖZÜ VERMEDİM"

Burak Elmas’ın Korkut’un listesine girmesini de değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu: “Bana seçimde Burak da Faruk Süren de destek verdi. Ancak herkesin beklentisi farklıdır. Kişisel de olabilir, sosyal de... Benim beklentim G.Saray içindir. Herkesinkini de karşılayamam. Kimseye makam sözü vermedim. Ne geçmişte ne de şimdi hiçbir yeri vadetmiyorum. Ben yalanlarla uğraşamam, yalan da söylemem.”