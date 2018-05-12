Habertürk'ün röportajından hemen sonra yapılacak yeniliklerle ilgili GS TV’nin stüdyolarına inen başkan Mustafa Cengiz, UEFA Finansal Kontrol Kurulu’nun dün Nyon’da yaptığı kritik toplantıdan çıkan sonuçla ilgili aldığı telefonla havalara uçtu. Sıcağı sıcağına müjdeyi GS TV’de veren Cengiz, “UEFA’dan çok sağlıklı, güzel bir haber aldım. G.Saray’ın önümüzdeki sezon ve inşallah daha sonraki sezonlarda Avrupa kupalarına katılması için herhangi bir engelleme yok. Buradan camiamıza bunu müjdeliyoruz. Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz. Taahhüt sözleşmesi yapacağız.

UEFA’nın talepleri olacak. Yerine getirme şartıyla katılacağız. O talepleri de biz zaten taahhüt etmiştik. UEFA da doğru olanı gördü. Türkiye futbol ülkesi, G.Saray dünya markası. TFF’ye, UEFA’ya teşekkür ediyorum. Camiaya hayırlı olsun, Allah utandırmasın” diye konuştu.

FENERBAHÇE HATIRLATMASI

Başkan Cengiz, kalan son iki maç için ise şöyle konuştu: “Ben sağlamcıyımdır, boş şeyleri sevmiyorum. Kesinlikle rehavete düşmeyin. Seçim çarpışmasına girip konstanrasyonu bozmayalım. Son düdük çalana kadar böyle devam etmeliyiz. Son saniyelerde şampiyonlukların değiştiğini, boş kaleye atılamayan golleri gördük. Futbolcularımızın terinin son damlasına kadar mücadele etmesini, taraftarımızın da ölü- müne destek vermelerini istiyoruz. ‘İnan edin’ diyorum, inşallah şampiyon olacağız.”