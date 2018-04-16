Cadde'nin haberine göre, bir İtalyan restoranında başbaşa vakit geçiren ikili, 2.5 saat sonra mekandan çıkış yaptı. Uzun süren bir sakatlık sonrası yeni yeni forma şansı bulan futbolcu, hızlıca aracına yöneldi.



Kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren Pektemek, "Eşimle güzel bir yemek yedik, evimize gidiyoruz" diyerek oradan ayrıldı.

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