Cadde'nin haberine göre, Göcek'te tatil yapan Mustafa Sandal, eşsiz koylara demirlediği lüks teknesinde kaza geçirdi.

Gökhan Türkmen'i teknesinde misafir eden şarkıcı, bir koya yanaşmak isterken çapa tutmaması yüzünden zor anlar yaşadı. Akıntıya kapılan teknesi dibi tarayan ve batma tehlikesi geçiren Sandal, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Ağır hasar oluşan ve o sırada kayalıklara sürten teknesini kurtarmak için ona yardımcı olan Türkmen'in de ayağından yaralandı. Ayağı tedavi gören şarkıcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenidi.