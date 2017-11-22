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"UZAYLIYIM DİYORUM İNANMIYORLAR KÜPEYE NE DİYECEKLER?"

Saçlarını kazıtıp küpe takan Topaloğlu, "Normal insan şeklim vardı, böyle bir şey yaptım. Uzaylıyım diyorum, inanmıyorlar. Ama küpeye ne diyecekler bilmiyorum" diye konuştu.