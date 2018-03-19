Birleşmiş Milletlerin "Dünya Mutluluk Günü" olarak kabul ettiği 20 Mart öncesi Türkiye'de yapılan araştırmalar, insanları mutlu eden konulara ilişkin ipuçları verdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ülke genelinde mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016'ya göre düşüş göstererek, yüzde 61,3'ten yüzde 58'e geriledi. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,4, erkeklerde ise yüzde 53,6 olarak belirlenirken, en yüksek mutluluk oranı yüzde 66,1 ile yaşlı nüfusta görüldü.

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SAĞLIK MUTLULUK GETİRDİ

Mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 68 ile sağlık aldı. Son 5 yıldaki değişime bakıldığında, sağlığı mutluluk kaynağı görenlerin oranında değişik olmazken, para ve işi mutlulukta ilk sıraya koyanların oranında gerileme, sevgi ve başarıyı koyanların oranında ise artış kaydedildi. Buna göre, 2013 yılında mutluluğu sevgide bulanların oranı yüzde 15,2 iken yüzde 16,6'ya, başarıda görenlerin oranı yüzde 8,6 iken yüzde 9'a çıktı.

Veriler, "Parayla saadet olmaz" söylemini desteklerken, mutluluk kaynağı olarak parayı görenlerin oranı 2013'te yüzde 4,1 iken, geçen yıl yüzde 3,9'a düştü. İşini mutluluk kaynağı olarak nitelendirenlerin oranı da yüzde 2,3'ten yüzde 1,9'a geriledi.

İŞTE MUTLULUK VEREN YİYECEKLER...

BİREYLERİ EN ÇOK AİLELERİ MUTLU ETTİ

Mutluluk kaynağı olan kişilerde ise ilk sırada tüm aile yer aldı. Tüm aileye yönelik oran 5 yıl önce yüzde 73 iken, geçen yıl yüzde 70,6'ya geriledi. Mutluluk kaynağında aileyi çocuklar takip ederken, çocuklarını mutluluk kaynağı görenlerin oranı 5 yılda artış gösterdi. Buna göre, 2013 yılında yüzde 12,9 olan çocukların payı, geçen yıl yüzde 14,3'e yükseldi.

Eşini mutluluk kaynağı görenlerin oranı da aynı dönemde yüzde 5,2'den 5,4'e çıktı. Söz konusu dönemde mutluluk kaynağı olarak anne/babasını görenlerin oranı yüzde 2,9'dan 3,2'ye, kendisini görenlerin oranı yüzde 2,5'ten 3,4'e, torunlarını görenlerin oranı yüzde 1,7'den 1,9'a yükseldi.

EVLİ KADINLAR DAHA MESUT

Öte yandan evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olması dikkati çekti. Evli bireylerin yüzde 60,6'sının mutlu olduğu belirlenirken, bu oran bekarlarda yüzde 52,4'te kaldı. Geçen yıl evli kadınların yüzde 65,2'sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55,7'sinin mutlu olduğu kayıtlara geçti.

Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk oranı yüzde 62,5'i buldu. Bunu yüzde 57,7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57,4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56,9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 56,1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Verilere göre, Türkiye'nin en mutlu ili sıralamasında ilk sırayı Sinop aldı.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ "MADDİ BEKLENTİLERİ DÜŞÜK TUTMAK"

Uzman Psikolog Aytül Değirmencioğlu da mutluluk kaynağı değerlerden sağlığın büyük önem taşıdığını, sağlığını kaybeden bir birey için diğer bütün unsurların değersiz hale geldiğini söyledi.

Mutlu olmak için manevi değerlere sarılmak ve maddi beklentileri düşük tutmak gerektiğine işaret eden Değirmencioğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlar, iç dünyasına yönelerek, kendisini tanımaya çalışarak, kendi değerlerini ve yeteneklerini fark ederek ve bunları geliştirerek bireysel mutluluğu yakalar. Kendi içimizde huzurlu ve mutlu olursak, bunu sağlıklı bir şekilde ailemize, çevremize, topluma yayabiliriz. Son dönemde insanlar birbirinden kopmaya, daha çok izole olmaya başladı. Bunda son yıllarda artış gösteren internet ve sosyal medya kullanımı etkili oldu. Eski alışkanlıklara dönmeli, daha çok ailemiz, eşimiz ve dostumuzla vakit geçirmeliyiz."