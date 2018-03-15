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Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ağı'nın hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. İlk üç sırayı İskandinav ülkelerinin kapsadığı listede Türkiye ise geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74'üncü sırada yer aldı. ABD ise geçen yıl bulunduğu 14'üncü sıradan bu yıl 18'inci sıraya geriledi. İşte 156 ülkenin yer aldığı rapora göre dünyanın en mutlu ve en mutsuz 20 ülkesi...