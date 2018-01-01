Sözcü’nün haberine göre, Nadide Sultan, modacı Semih Doğruer’in yurt dışından getirdiği özel kumaş ve taşlarla tasarlattığı 5 kg ağırlığındaki elbisesini sahnede taşımakta zorlandı.



Kendisini izlemeye gelenlere “Sahnede beni tek seyretmiyorsunuz ilk defa burada açıklıyorum” diyen Nadide Sultan, “Yeni yıla anne olarak giriyorum hayatımda ilk defa 55 kilo oldum yakışmış mı?” sözleriyle hamileliğini açıklayarak yılın ilk sürprizini yaptı.

Nadide Sultan