Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray ile İnter arasında Nagatomo’nun transferi için tam bir köşe kapmaca oynanıyor...
Dünya Kupası’nda dün Japonya’nın Kolombiya’yı yendiği maçta göz dolduran Nagatomo’nun bonservisini almak için Sarı-Kırmızılılar İtalyan kulübüne teklif yapıp beklemeye geçti.
32 yaşındaki oyuncusu için 4 milyon Euro bonservis bedeli isteyen İtalyanlar’a, bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro teklif eden Sarı-Kırmızılılar, Japon sol beki bir an önce kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Ancak Milano ekibi, her halükarda G.Saray’ın alacağını bildiği Nagatomo için Dünya Kupası’nda Japonya Milli Takımı’nın turnuvadaki durumunun netleşmesini bekliyor.
TEKLİF BEKLİYORLAR
İnter yönetimi, Japonlar’ın kupada ilerlemesi durumunda ‘Samuray’a da birden fazla ve yüksek miktarda teklif geleceği görüşünde.
G.Saray’ın yaptığı teklifi şimdilik askıya alan İtalyanlar, Dünya Kupası’nda Japonya’nın Nagatomo ile başarılı olmasını bekliyor.
GOLCÜ GELİYOR
Çin'den kendisine gelen yıllık 7 milyon Euro maaş teklifi sonrası yönetime zam talebinde bulunan Bafetimbi Gomis’in durumu belirsizliğini korurken forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, Ahmed Musa’yı kiralamak üzere...
Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen ve tekrar takımı Leicester City’ye dönen Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngilizlere resmi teklifte bulundu.
SICAK BAKIYORLAR
Cimbom’un Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı oyuncusunun piyasasını arttırabileceğini düşünen Ada ekibi de bu teklife olumlu yaklaştı.
‘Devler Ligi’ hayali kuran Ahmed Musa ise G.Saray’a gelmeye sıcak bakıyor.
3 tarafın da istediği bu transferi bir an önce resmiyete dökmek isteyen başkan Cengiz yönetiminin, satın alma bedeli konusundaki pazarlıkları tamamladıktan sonra 26 yaşındaki forvete imza attıracakları öğrenildi.
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