Napolili pizza ustalarından dünya rekoru!

İtalya'nın pizzaları ile ünlü Napoli şehrinde rekor boyutta bir pizza hazırlandı. Yüzlerce Napolili pizza ustası 7 metre 15 santimetre boyundaki "Pizzaioli" adlı dev hamuru hazırlayarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Napoli'ye has yağda kızartılan bir pizza türü olan 'Pizzaioli' içinse malzemeden kaçınılmadı. Kızgın yağda saatlerce pişirilen 83 kilogramlık hamurun üzerine 50 kilogram mozzarella peyniri, 15 kilogram ricotta peyniri, 7 kilogram domates sosu ve 15 kilogram et konuldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER