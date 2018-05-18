Nardo - Stjordals Blink maç önü

Nardo ve Stjordals Blink, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Nardo 5 puanla 11. sırada, Stjordals Blink 5 puanla 12. sırada bulunuyor. Nardo, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stjordals Blink son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 219 kodlu maçı oynayanlar; Nardo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Stjordals Blink galibiyet oranı 0.00.

Nardo son haftadaki Stjordals Blink müsabasında 4-0 yenildi.

Stjordals Blink ise Nardo maçında 4-0 kazandı.

Nardo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Nardo, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Stjordals Blink, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Stjordals Blink, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.