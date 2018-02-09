Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Türk asıllı ABD vatandaşına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Gölge, İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri, sanık avukatı ve yakınları hazır bulundu.
İddia makamının mütalaasında, sanığın aktif Bank Asya hesabının bulunması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması yönündeki çağrı tarihi olan 4 Ocak 2014 ve sonrasında bu hesabın işlem görmeye devam ettiğine işaret edilerek Gölge'nin FETÖ'ye üye olma suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarıldı.
NASA'da çalıştığını belirten sanık Gölge ise suçlamaları kabul etmedi.
Bank Asya hesabını kullanmasının sebebinin üniversiteden bir arkadaşıyla borç ilişkisinin olmasından kaynaklandığını ileri süren Gölge, "Bank Asya ile olan müşteri ilişkim, 2000 yılında Fatih Üniversitesindeyken başlamış ve devam etmekteydi. Hesabım aktif olduğu zamanlar da oldu pasif olduğu zamanlar da. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in yaptığı çağrıyı duymadım. Ne bankayı kurtarma gibi ne de bir örgüt üyesinden bir talimat alarak bir eylemde bulunmadım." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
KRİZE NEDEN OLMUŞTU?
Öte yandan ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri tarafından dava, başından sonuna kadar takip edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, yaptığı açıklamada, Türkiye- ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden kaygı duyduklarını söylemişti.
Neuert, "ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duymaktadır. Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk Anayasası ile teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" demişti.
ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.