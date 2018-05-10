NASA diyen dolandırıcılara 'astronot kıyafeti' giydirdiler!

Hindistan'da bir işadamını NASA'da çalıştıklarını söyleyerek 213 bin dolar dolandıran iki kişi yakalandı.

Hindistan polisi, iki şüpheliye gri 'uzay kıyafetleri' giydirdikten sonra kamera karşısına geçirdi. Baba ve oğul olduğu belirtilen zanlıların görüntüsü sosyal medyada birçok yoruma neden oldu.

İki zanlının bir bakır parçasını 'şimşek çarpmış nadir bir bakır parçası' olduğunu söyleyerek Hint bir işadamına 213 bin dolara sattığı ve bu parçayı 5.5 milyar dolara NASA'ya satabileceğini söylediği iddia edildi.

Baba oğul zanlılar işadamının şikayet üzerine gözaltına alındı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER