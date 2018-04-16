NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı.

Tören birliğini "merhaba asker" diyerek selamlayan Stoltenberg, şeref defterini de imzaladı.

Törenin ardından Bakan Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun destek için Türkiye'de ciddi bir mevcudiyeti olduğuna dikkati çekerek, "Tüm müttefiklere Türkiye’ye daha fazla destek sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi. Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyoruz ve bunların orantılı ve ölçülü bir şekilde giderilmesini bekliyoruz. Müttefikler arasında en fazla terör saldırısına maruz kalan Türkiye’nin bu tehditleri bertaraf etmesi gerektiğini anlıyoruz" diye konuştu.

S-400 hakkındaki soruya ise "Askeri teçhiz alımına NATO karar vermez" yanıtını verdi.

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