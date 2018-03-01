Estonya'nın başkenti Tallinn'deki NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Maigre, AA muhabirine merkez hakkında bilgi verdi ve değerlendirmelerde bulundu.
Maigre, NATO'ya akredite merkezin siber savunma konusunda araştırma, eğitim ve tatbikat yaptığını söyledi.
Siber savunmaya "360 derecelik bir bakışla" yaklaşan merkezin 20 üyesi olduğunu dile getiren Maigre, askeri, akademik, sanayi ve siyasi çevrelerden çok çeşitli bir uzman kadrosuna sahip olduklarını belirtti.
Merkezin temel uzmanlık alanlarının teknoloji, strateji, operasyonlar ve hukuk olduğunu ifade eden Maigre, NATO nezdindeki siber savunma operasyonları için eğitim gereksinimlerini belirlediklerini anlattı.
"NATO DEVLET AKTÖRLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUMADA"
"Siber tehditler, coğrafi ve kurumsal sınırları tanımıyor." diyen Maigre, siber alanda her şeyin tek bir "savaş alanında" birleştiğine dikkati çekti.
Şirketlerin ve endüstriyel kurumların ekonomik kazanımları etkileme potansiyeli nedeniyle siber suç ve casusluk faaliyetlerinden endişe duyduğuna dikkati çeken Maigre, "Öte yandan ülkeler ve NATO gibi uluslararası örgütler, siber alanda devlet aktörleri tarafından gerçekleştirilen tehditlere karşı kendilerini korumak zorunda kalıyorlar." dedi.
Maigre, ulus devletlerin özellikle kritik altyapılarını hedef alan saldırılardan endişe duyduğunu aktardı.
" RUSYA TEHDİT ARZ EDEN BİR AKTÖR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Siber tehditlere karşı ulusal siber savunma stratejilerinin ve "siber hijyenin" önemine değinen Maigre, sivil ve askeri alanlarda benzer görüşlere sahip ulusların iş birliği yapmasının ve siber savunma alanında disiplinler arası bir tutum benimsenmesinin kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.
Maigre, "Mevcut Rus hükümeti, siber savunma alanında kapsamlı tehdit teşkil edebilecek bir aktör olduğunu gösterdi." diye konuştu.
Bu çerçevede Rusya'nın hem ABD seçimlerine hem de Avrupa, Asya ve Amerika'da milyarlarca dolar zarara neden olan NotPetya siber saldırısına müdahil olduğunu söyleyen Maigre, Moskova yönetiminin bu alanda gerekli teknolojik kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti. Maigre, "Rusya, aynı zamanda siber alanda küresel mutabakat oluşmasını engelleyecek bir strateji uyguluyor." ifadelerini kullandı.
Halihazırda siber alanda geçerli olan uluslararası hukuk kuralları bulunduğuna dikkati çeken Maigre, tüm demokratik ülkelerin kurallara dayalı uluslararası düzene bağlı kalması gerektiğini vurguladı.
NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen "Tallinn El Kitabı 2.0"nin bu çerçevede çok büyük bir katkı sağladığına işaret eden Maigre, bu el kitabında siber saldırıya uğrayan devletlerin ne gibi önlemler alabileceğinin detaylı bir şekilde anlatıldığını belirtti.
" TÜRKİYE'NİN KATKILARINA BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"
"Siber alan modern çatışmanın bir parçası olmuştur." diyen Maigre, NATO'nun da bu çerçevede temel öncelikleri arasında siber savunmayı güçlendirme olduğunu kaydetti.
2016'da düzenlenen Varşova Zirvesi'nde siber alanın deniz, hava ve kara gibi bir harekat alanı kabul edildiğini hatırlatan Maigre, NATO'nun aynı zamanda üye devletlerin siber alandaki kabiliyetlerini, aynı gemi ve uçakların kullanımda olduğu gibi, genel misyon ve operasyonlara nasıl dahil edebileceği yönünde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.
İttifak üyeleri kendi siber ağlarını korurken NATO'nun da siber savunma anlamında temel sorumluluğunun ittifakın ağlarını korumak olduğunu dile getiren Maigre, diğer yandan üye ülkelere siber saldırı olması durumunda NATO'nun acil müdahale siber savunma ekiplerinin yardımcı olmak için hazır bulunduğu bilgisini verdi.
Tüm üye ülkelerin katkılarıyla merkezin dünyanın en kapsamlı siber savunma tatbikatı olan "Locked Shields", uluslararası konferanslar, "Tallinn El Kitabı 2.0" gibi önemli başarılara imza attığını belirten Maigre, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkılarına büyük önem atfediyoruz. Türkiye'nin en nitelikli insanlarını göndererek bizim merkezimize katkıda bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.
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