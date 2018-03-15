NATO'nun 2017 faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Stoltenberg, ittifakın doğu kanadına dört muharebe grubu konuşlandırdığını, Karadeniz'de varlığını güçlendirdiğini, hibrit ve siber saldırılara karşı direncini artırdığını, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini artırdığını, Irak'ta bir eğitim misyonu ve Karadağ'ın üyelik sürecini başlattığını hatırlattı.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 5 ARTTI

NATO müttefiklerinin 2014 yılındaki savunma harcamaları taahhütlerinin ardından Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamalarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Son üç yıldır Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamaları artmaya devam ediyor. Bu ittifaka toplam 46 milyar dolar katkı sağlamıştır. 2017 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma harcamalarını yüzde 5 arttırmıştır." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SINAMALARDAN BİRİ RUSYA'NIN DAVRANIŞLARI"

NATO'nun karşılaştığı temel sınamalardan birinin Rusya'nın davranışları olduğunu belirten Stoltenberg, İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiğine ilişkin olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun kuruluşundan beri ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanılmıştır. Tüm müttefikler bu saldırının uluslararası kural ve anlaşmaları ihlal ettiği konusunda mutabıktır. Bu kabul edilemez, medeni bir dünyada yeri yoktur. Kuzey Atlantik Konseyinin de dün belirttiği gibi, tüm müttefikler İngiltere'yle dayanışma içindedir."

Stoltenberg, müttefiklerin İngiltere'ye konuya ilişkin süren araştırmada gerekli desteği vermeye hazır olduğunu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brüksel'de pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleşen saldırının Rusya'nın bir süredir devam eden ihtiyatsız davranışlarının bir parçası olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın faaliyetlerine adım adım karşılık vermeyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Yeni bir silahlanma yarışı içine sürüklenmek istemiyoruz." diye konuştu.

Saldırı bağlamında NATO'nun 5'inci maddeyi işletip işletmeyeceğinin sorulması üzerine ise Stoltenberg, İngiltere'den bu yönde talep gelmediğini belirterek, "Ölçülü ve orantılı bir şekilde tepki vermek önem taşıyor." dedi.

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