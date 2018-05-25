6 | 19

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan genç kadın, "Artık kimsem yok, sadece bebeğim var, hayatımı ona adayacağım. Kocadan yana da şansım yok, yüzüm hiç gülmedi. Emir Şaşmaz ile 5 yıllık evliliğim vardı. O da vefat etti.