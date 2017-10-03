NBA All Star formatı nasıl oldu?

NBA All-Star'da yıllardır uygulanan format son buldu.

NBA'den yapılan açıklamada, All-Star organizasyonunda yapılan Doğu Karması - Batı Karması müsabakasının formatının değiştiği duyuruldu. NBA All-Star'da artık Doğu - Batı ayrımı olmayacak. İki takım için iki kaptan seçilecek ve kaptanlar oylarla belirlenmiş oyuncular havuzundan oyuncu seçecek. Uygulama, bu sezondan itibaren yürürlüğe girecek.

NBA All Star