İddialı senaryosu ve yıldız kadrosuyla bu akşam izleyiciyle buluşacak olan “Yuvamdaki Düşman”ın başrol oyuncuları “Gerilimi ve heyecanı yüksek, hayatın içinden bir hikâye. İzleyiciyi her hafta meraklandıracak sürprizlerle dolu bir konusu var” diyor.

Nebahat Çehre: Üç yıldır çok senaryo okuyorum ancak hiçbirinde kendimi bulamadım. Yuvamdaki Düşman’ı okuyunca heyecanlandım ve kabul ettim. Karakterimden çok dizinin bütününü çok sevdim.

Pamir Pekin: Hep aşkı arayan bir adamı canlandırı- yordum, bu defa mutlu evliliği olan biri olarak izleyicinin karşısına çıkıyorum. Ama daha sonra eve dadının gelmesiyle zor durumda kalacak. Sürprizlerle dolu bir dizi.

Aslı Tandoğan: Dizinin aslında olmasını istemediğimiz ama olduğu zaman da konuşmayı sevdiğimiz bir konusu var. Geriliminin yüksek olması ve sürekli soru işaretleri olması seyirciyi heyecanlandıracak.

Ece Çeşmioğlu: Rolüme hazırlanırken ‘Cani’ filmini izledim. Çok kitap okudum, özellikle seri katillerin hikâyelerini araştırdım. Senaryo üzerinde çok kafa patlattım ve yönetmenimizle çok çalıştık.

"HAYATIN İÇİNDEN BİR HİKAYE"

SHOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi “Yuvamdaki Düşman” bu akşam ilk bölümüyle ekrana merhaba diyecek. Bir kaza sonrası zengin bir aile olan Çifthanlılar’ın altüst olan hayatını anlatan dizinin sürükleyici hikâyesini başrol oyuncuları Nebahat Çehre, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan, Ece Çeşmioğlu, Pelin Öztekin ve Rıza Akın ile bir araya gelip konuştuk.

"SEYİRCİ DE BENİM KADAR ŞAŞIRACAK"

Mutlu bir ailenin içine girip intikam almaya çalışan bakıcı Ceren’i canlandıran Ece Çeşmioğlu, rolünü şu cümlelerle açıklıyor: “Ceren’in sevilip sevilmeyeceğini gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ancak takip edileceğini çok iyi biliyorum”

Dizinin en çok konuşulacak karakterlerinden birini canlandırıyorsunuz. Ceren’i sizden dinleyebilir miyiz?

Ece Çeşmioğlu: Ceren aileye kaybettiklerini geri almak üzere girmiş bir bakıcı. Her şeyin yolunda gittiği bir ailede bir gün bir olay yaşanıyor ve bir bakıcı ile yollar kesişiyor. Hayatta amaçları olan, güzel ve ılımlı bir kadınken birdenbire her şeyi elinden alınınca aşırı öfkeli, mutsuz ve güçlü bir kadına dönüşüyor. İntikam yolunda herkesi feda edebilecek, hedefe kitlenmiş çok zeki ve çok iyi bir oyuncu.

Ceren için salt kötü biri diyebilir miyiz?

E.Ç.: Salt kötü demek istemiyorum. Çünkü oynarken onu yanıma almam gerekiyor. Oyuncu için çok ince bir çizgiden bahsetmeye çalışıyorum. Hayatı elinden alındığı için kötülük yapan bir karakter. Ama içinde de kötülük barındıran bir kadın.

Seyirci Ceren’e hak verip onu sevebilir mi?

E.Ç.: Ceren’in sevilip sevilmeyeceğini gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ancak takip edileceğini çok iyi biliyorum. Senaryo geldikçe şaşkınlıkla okuyorum. Seyirci de eminim benim kadar şaşıracak.

Bu rolü kabul etmenizin nedeni nedir?

E.Ç.: Bu benim için çok heyecanlı ve merak uyandırıcı bir roldü. Yeni bir dünya ve benden çok uzak bir karaktere hayat veriyorum. Bende olmayan ve onda olan duygularla tanışmak çok acayip geldi. Bu nedenle kabul ettim.

"SERİ KATİL HİKAYELERİNİ ARAŞTIRDIM"

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

E.Ç.: Yabancı dizileri ve ‘Cani’ filmini izledim. Çok kitap okudum, özellikle seri katillerin hikâyelerini araştırdım. Senaryo üzerinde çok kafa patlattım ve yönetmenimizle çok çalıştık. Karakterimin yolda öğreneceğim özellikleri olduğunu da biliyorum ve bu yüzden çalışmaya devam ediyorum.

Siz Ceren’le empati kurabiliyor musunuz?

E.Ç.: Ceren’in yaptığı hiçbir şeyi yapamazdım. Çünkü çok tehlikeli bir karakter. Belki hayal ederdim ama asla aksiyona geçemezdim.

"PARTNERİNİZLE ANLAŞMANIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Çifthanlı Ailesi’nin vârisi, güçlü ve zengin işadamı Murat Çifthanlı’yı canlandıran Pamir Pekin, partneri Aslı Tandoğan için “Gerilimi yüksek bir hikâyede partnerinizle kamera arkasında iyi anlaşmanız çok önemli” diyor...

Dizinin can alıcı yanı sizce nedir?

Pamir Pekin: Geçmişinde ağır sıkıntılar yaşayan bir bakıcı hayata olan kinini kusuyor. Bir hatanın bir ailenin hayatını nasıl değiştirebileceğini göreceğiz. Heyecanı ve gerilimi yüksek, hayatın içinden bir hikâye.

Sizi Murat Çifthanlı rolünde izleyeceğiz. Rolünüzü biraz anlatır mısınız?

P.P.: Benim için farklı bir deneyim olacak. Çünkü her seferinde aşkı arayan bir adamı canlandırıyordum. Bu defa mutlu bir evliliği olan, sevgi dolu bir erkek olan Murat Çifthanlı’yla izleyicinin karşısına çıkıyorum. Sonra eve dadının gelmesiyle zor durumda kalacak. Sürprizlerle dolu bir dizi.

Dizide annenizi Nebahat Çehre canlandırıyor. Kamera arkasında aranızda nasıl bir enerji var?

P.P.: Nebahat Çehre ve diğer arkadaşlar kariyerlerinde başarılı olan insanlar, deneyimliler, o açıdan da heyecanlıyım. Sette mutlu ve huzurluyuz. Tabii ki bu huzurlu ortam çekimlere de yansıyor. İşe isteyerek geliyoruz ve bence bu bir işin başarılı olması açısından çok önemli.

Eşinizi canlandıran Aslı Tandoğan ile sette nasıl bir uyum içindesiniz?

P.P.: Kendisi iyi niyetli ve güzel bir kadın. Gerilimi yüksek bir hikâyede partnerinizle kamera arkasında iyi anlaşmanız çok önemli.

"UYUM VARSA SEYİRCİ HİSSEDER"

Evin şımarık kızı Nil karakteriyle izleyiciyle buluşacak olan Pelin Öztekin set ortamını “Bir dizinin kamera arkasında uyum varsa seyirci bunu hisseder” sözleriyle anlatıyor...

‘Yuvamdaki Düşman’ı kısaca özetlemeniz gerekirse neler söylersiniz?

Pelin Öztekin: Her yuvaya bir düşman girer önemli olan siz onu görüyor musunuz görmüyor musunuz?

Sizi nasıl bir karakterde izleyeceğiz?

P.Ö.: Çifthanlılar’ın şımarık tek kızı Nil’i ile ekranda olacağım. Kendi içinde karmaşası olan bir karakter canlandırıyorum.

Dizide Nebahat Çehre ile anne kızı canlandırıyorsunuz. Sette aranız nasıl?

P.Ö.: Nebahat Çehre’ye merhaba demem yarım saatimi aldı. Onunla oynamak çok zevkli. Bir dizinin kamera arkasında uyum varsa seyirci bunu hisseder.

"AİLE SEVGİSİNİN KIYMETİNİ ANLAYACAKLAR"

Olcay Çifthanlı karakteriyle izleyeceğimiz Nebahat Çehre diziyi “İzleyici güzel bir yuvaya giren bir kadının aileyi nasıl perişan ettiğine şahit olacak. Aile sevgisinin kıymetini anlayacaklar” sözleriyle özetliyor..

‘Yuvamdaki Düşman’ ile yeniden ekranda olacaksınız. Dizinin hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Nebahat Çehre: Mutlu, ekonomik ve sosyal durumları iyi olan bir ailenin, bir kaza sonucu hayatı değişiyor. İzleyici güzel bir yuvaya giren bir kadının aileyi perişan ettiğine şahit olacak. Dizinin her hafta meraklandıracak bir konusu var.

Diziye nasıl dahil oldunuz?

N.Ç.: Üç yıldır çok senaryo okuyorum ancak hiçbirinde kendimi bulamadım. Nebahat Çehre’yi ters köşe yapmak istedim ama ‘Bu rölü siz oynarsınız, alternatifiniz yok’ dediler. Okuyunca heyecanlandım ve kabul ettim. Oynayacağım karakterden çok dizinin bütününü çok sevdim.

Canlandırdığınız Olcay Çifthanlı karakteri nasıl bir kadın?

N.Ç.: Yine güçlü bir kadını oynuyorum. Zengin ve başarılı bir işkadınını canlandırıyorum. İşleri oğluna teslim etmiş ama kontrolu elden bırakmıyor. Geliniyle ters düşse de olgun davranan bir anne.

Sette zaman nasıl geçiyor?

N.Ç.: Herkes işinde çok başarılı. Bana özel bir saygı ve sevgi gösteriyor bu da çok hoşuma gidiyor.

Genç oyuncular sizden çok şey öğrendikilerini söylüyorlar. Ne hissediyorsunuz?

N.Ç.: Benden öğrendikleri bir şey yok, ben onlardan çok şey öğreniyorum. Çok başarılı ve işlerine sadıklar. Dizide daha önce de birlikte çalıştığım oyuncular var zaten onları konuşmaya gerek yok. Ece Çeşmioğlu’nu yeni tanıdım ve çok beğendim. Zor bir rolün üstesinden geliyor.

İzleyici dizide ne bulacak?

N.Ç.: Bir hatanın nelere sebep olabileceğini görecekler. Aile sevgisinin kıymetini anlayıacaklar. En önemlisi bu bizim başımıza gelse ne yaparız diye kendilerine soracaklar.

"SORU İŞARETLERİ SEYİRCİNİN İLGİSİNİ ÇEKECEK"

Çifthanlılar’ın gelini Yasemin Çifthanlı’ya hayat veren Aslı Tandoğan, dizinin sürükleyici hikâyesini “Ben bile senaryoyu okurken heyecanlanıyorum” diyerek anlatıyor...

Çifthanlı Ailesi’nin gelini Yasemin rolündesiniz. Hikâyeyi Yasemin’in gözünden anlatır mısınız?

Aslı Tandoğan: Kocası ile yurtdışında öğrenciyken tanışıp âşık olup evleniyor. Uzun uğraş ve tedavinin sonucunda çocuk sahibi oluyor. Hamileyken geçirdiği trafik kazasından sonra psikolojisi bozuluyor ve destek için eve bakıcı alınıyor. Hikâye burada başlıyor.

Yasemin nasıl bir gelin?

A.T.: Yasemin çok neşeli , sevecen, sevimli ve kocasına çok âşık bir eş. Uyumlu bir kadın olan Yasemin, eve gelen bakıcı sonrasında yaşanan olaylarla değişime uğruyor.

Dizinin çok güçlü bir kadrosu var. Bir arada olmanız sizi güçlü hissettiriyor mu?

A.T.: Çok iyi anlaşan, hızlı uyum sağlayan bir ekip olduk. Nebahat Hanım’la daha önce çalışmıştık, çok sevdiğim ve çok büyük saygı duyduğum bir hanımefendi ve oyuncu. Tekrar çalıştığım için çok mutluyum. Ece daha önce kardeşim rölünde oynamıştı. Diğer oyuncularla ilk defa çalışıyorum ancak çok samimi olduk ve sete severek geliyorum.

‘Yuvamdaki Düşman’ izleyiciyi nereden yakalar?

A.T.: Dizinin aslında olmasını istemediğimiz ama olduğu zaman da konuşmayı sevdiğimiz bir konusu var. Geriliminin yüksek olması ve sürekli soru işaretleri barındırması izleyicinin ilgisini çekecek ve heyecanlandıracak. Ben bile senaryoyu okurken çok heyecanlanıyorum.

Siz setteyken çocuğunuzla kim ilgileniyor? Dadısı var mı?

A.T.: Hamileliğimden beri aynı dadıyla birlikteyim. İyi bir yoldaş bulursan çalışan anneler için dadı bir kurtarıcı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR HİKAYE"

Sır küpü kâhya Hikmet Kara karakterine hayat veren Rıza Akın, “Seyirci nadir görülen bir hikâye izleyecek” diyor...

Evin kahyası Hikmet Kara’yı canlandırıyorsunuz. Rolünüzün en belirgin özelliği nedir?

Rıza Akın: Aile ile birlikte büyümüş bir kâhyayı oynuyorum. Ailenin bir sırrını saklamak için cezaevine bile girmiş. Fedakâr, sadık ve koruyucu bir adam.

İzleyiciyi neler bekliyor?

R.A.: Gerilimi ve heyecanı yüksek bir işle geliyoruz. Nadir görülen bir hikâye.

Nebahat Çehre