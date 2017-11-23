Necmettin öğretmensiz 24 Kasım hüzünlü geçecek

Memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk giriyor.

AA'nın haberine göre, Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 5 ayda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan anne ve baba Yılmaz, oğullarından geriye kalan yıkanmamış gömleği, sazı ve kitaplarıyla teselli bulmaya çalışıyor.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, evladını teröre kurban vermenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Acılarının geçmediğini dile getiren Yılmaz, oğlunun 16 Ekim 2016'da göreve atandığını ve öğrencileriyle sadece bir defa Öğretmenler Günü kutlayabildiğini belirtti.

Baba Yılmaz, oğlunun vatanı ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek; vatan, millet, devlet ve bayrağın kutsallığını öğrencilerine aşılamak için elinden geleni ardına koymadığını ifade etti.

Oğlunun bir aylık öğretmenken öğrencileriyle kutladığı ilk 24 Kasım'a ilişkin konuşmalarını aktaran Yılmaz, "O gün konuştuğumuzda okulda etkinlik düzenlemişti. Okulda çocuklara öğretmenliği ve öğrenmenin değerini anlattığını söyledi. Öğretmenlik kutsal bir görev olduğundan o gün çok gururluydu." dedi.

Yılmaz, Necmettinsiz bir 24 Kasım yaşamaktan çok üzüntülü olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Milletimiz var olsun. Milletine ve bayrağına bağlı olarak yaşamayı çok severdi. Bu kutsallar içerisinde Necmettin hayatına veda etti. Necmettin'in bıraktığı bayrağı öğretmen arkadaşlarının devam ettireceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Rabb'im milletimizi ve öğretmenlerimizi korusun."

"NECMETTİN ÖĞRETMEN KALEMİYLE BERABER KATLEDİLDİ"

Oğlu kaçırılırken aracının da yakıldığını, araçta yanan bilgisayar, kitap ve kalemlerini gördüğünde üzüntüsünün daha da arttığını vurgulayan Yılmaz, "Necmettin öğretmen kalemiyle beraber katledildi. Rabb'im de onu niyetiyle kalemiyle beraber yanına aldı." dedi.

Baba Yılmaz, oğlunun şiir ve müziğe düşkünlüğünü de şöyle anlattı:

"Necmettin müzik olarak Türk sanat müziğine, şiir olarak da Arif Nihat Asya'nın şiirlerine çok meraklıydı ve ezberlerdi. Özellikle Münir Nurettin Selçuk'un 'Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın' şarkısını çok severdi. Gitarıyla sazıyla beraber bazı parçalar çalardı. Vatanına, milletine bağlı olduğu için Arif Nihat Asya'nın ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini çok okurdu. Onlarla kendisini yetiştirirdi."

"5 AYDIR BUNLARI KOKLUYORUM"

Anne Gülay Yılmaz da oğluna olan özlemini yıkamadığı gömleğiyle gidermeye çalıştığına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu gömlek 5 aydır giyilmedi. 5 aydır ben bunları kokluyorum. Yazık değil mi bize? Günah değil mi? Bu gömleği sömestri tatiline geldiğinde 15 gün giymişti. 5 aydır bu gömlek bizi avutuyor. 24 Kasım'da benim çocuğum istemez miydi ki çocuklarıyla milletiyle devletiyle öğretmen arkadaşlarıyla Öğretmenler Günü'nü kutlamayı? Ben bir anne olarak bugünü kutlayabilmesini isterdim. Necmettin'in yerine görev yapan öğretmenlere başarılar diliyorum. Allah hepsinin işini, gücünü rast getirsin. Öğretmen kardeşleri 24 Kasım'ı onun adına da kutlasınlar. Allah hepsinin başarılarını daim eylesin."

"BEN DE ONUN GİBİ ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM"

Şehit öğretmenin kardeşi Hayrünnisa Yılmaz ise mezun olduğu Torul Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ne ağabeyinin adı verilerek Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak değiştirilmesinden duyduğu mutluluğu aktardı.

Ağabeyiyle gurur duyduğunu ve onun izinden gitmek istediğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben de onun gibi öğretmen olmak istiyorum. Ben de öğrencilerime onun gibi önem vermek istiyorum. 24 Kasım'ı geçen yıl ağabeyim öğrencileriyle geçirmişti. Bu sene de olmasını çok isterdim. Öğrencilerin ve bizim 24 Kasımımız buruk geçecek. Bundan dolayı içimiz buruk. Öğrencilerinin de Necmettin öğretmenlerini unutmayacaklarını biliyorum. Ömürleri boyunca Necmettin öğretmenleri gibi onların da dürüst, mert, iyi kalpli bir öğretmen olmalarını istiyorum."

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