Yüksek maliyeti nedeniyle Beşiktaş yönetiminin gözden çıkardığı Alvaro Negredo’nun teklif gelmesi halinde ayrılmak için zorluk çıkarmayacağını bildirdiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın İspanyol oyuncuya kulüp bulmak için Avrupa’da takım ararken sürpriz bir gelişme yaşandı. Meksika’nın Toluca kulübünün Negredo ile ilgilendiği ve Beşiktaş’a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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