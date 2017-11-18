Nejat Uygur'un ilk defa yayınlanan fotoğrafları

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Ayrıca profesyonel sporcu olduğunu belirtiyor. Spora Sarıyer Halk Evi’nde başlayan oyuncunun ordu boks birinciliği dahi varmış. “Atletizim, boks ve tiyatro çalışmalarını bir arada yürüttüğüm için arkadaşlarım bana ‘komple atlet’ lakabı taktı." diyor.