Nesrin Cavadzade basından köşe bucak kaçırdığı sevgilisiyle görüntülendi

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu ve basından köşe bucak kaçırdığı Alihan isimli sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Bir teknoloji mağazasına giren ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikle birbirlerinden uzaklaştı