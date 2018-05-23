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Yurtdışındaki bazı markaların tanıtımları için teklif alan oyuncu, “İlk zamanlar çok şaşırmıştım. daha sonra böyle tekliflerin gelmeye devam etmesi, beni mutlu etti. Sevdiğim bir markanın tanıtımı için podyumda olurum. Teklifleri değerlendireceğim” dedi.