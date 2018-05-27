Fenerbahçe'nin stoperlerinden Roman Neustadter, Spartak Moskova'dan teklif aldığı ve geri döneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rusya Milli Takım kampında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Bu yaz ya da ara transfer döneminde Rusya'ya döneceğim doğru değil. Herhangi bir teklif almadım. Yaz aylarında ne olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem var ve herkes bunu biliyor. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

"SALAH'IN OYNAMASINI İSTERİM"

Şampiyonlar Ligi finalinde Salah'ın sakatlanmasıyla ilgili konuşan Neustadter, "Ramos'u suçlamaya gerek yok. Böyle şeyler bir maçta 20-30 kez oluyor. Onun bir suçu yok. Salah için üzgünüm. Dünya Kupası'nda oynayamazsa, yazık olur. Ben Salah'ın oynamasını isterim" dedi.

Rusya Dünya Kupası'nda Mısır, Suudi Arabistan ve Uruguay ile aynı grupta yer alıyor. (Sporx)