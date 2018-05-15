Nevşehir, Niğde, Ordu'da sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Nevşehir, Niğde, Ordu'da sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre 2018 Nevşehir, Niğde, Ordu sahur vakti...

MERSİN, MUĞLA, MUŞ SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Nevşehir'de sahur vakti (imsak) 03:42, Niğde'de 03:45, Ordu'da 03:16 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

NEVŞEHİR'DE CAMİLER GÜL KOKUYOR

Nevşehir Belediyesi ekipleri yarın başlayacak Ramazan dolayısıyla ildeki tüm camilerde gül suyu çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan ekipler, bu akşam kılınacak Teravih Namazı ve yapılacak Sahur ile birlikte başlayacak mübarek Ramazan ayı öncesinde, şehir merkezindeki tüm camileri gül suyu ile enfes bir kokuya kavuşturdu.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, il merkezindeki tüm camileri dolaşarak tulumbalar yardımıyla gül suyu ile adeta yıkadı. Çalışmalarda yaklaşık 200 litreye yakın gül suyu kullanıldı.

NEVŞEHİR'DE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Ramazan öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hem sahur hem de iftar sofralarının olmazsa olmazlarından Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu.

Nevşehir’de Ramazan ayında satışa sunulacak olan 500 gram çift yumurtalı pide 3 liradan satılacak. Fırıncılar Oda Başkanı Mustafa Dipici açıklamasında, “ Nevşehir Fırıncılar Odası olarak Ramazan pidelerinin fiyatlarını belirledik. Nevşehir’de 250 gram yumurtalı tek pide 1 lira 50 kuruştan, tek yumurtalı 500 gram pide 2 lira 50 kuruştan, çift yumurtalı 500 gram pideler ise 3 liradan satılacak” diye konuştu.

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