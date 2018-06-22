Neymar gözyaşlarına boğuldu

FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya, Kosta Rika’yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Brezilya puanını 4’e çıkarırken, Kosta Rika ise turnuvadan elendi. Müsabakanın son düdüğünün çalmasının ardından Brezilya'nın yıldızı Neymar saha içinde sevinç gözyaşlarına boğuldu!