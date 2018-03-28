Fransa'da Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya'yı ağırlayan PSG'de maç 3-0 iken sakatlanan Neymar'ın son hali futbolseverleri endişelendirdi. Maçın 76. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı sedyeyle terk ettikten sonra ameliyat olmuştu.

Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Neymar'ın ayağının son görüntüsü ise futbolseverleri endişelendirdi. Yıldız futbolcunun 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmiş değil.