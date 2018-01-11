Neymar, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 20. golünü Amiens'e attı. Yıldız oyuncu penaltı golü sonrası kramponunu çıkarıp başının üzerine koyarak sevindi.



10 kişiyle mücadele eden Amiensli oyuncular Neymar'a tepkiliydi. Kimileri de yıldız oyuncunun, Brezilyalı efsane Ronaldo'ya atıfta bulunduğunu düşünüyordu.





Tartışmalar büyüyünce Neymar maç sonunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Amiens'e saygısızlık yapmayı aklının ucundan bile geçirmediğini vurgulayan Neymar, sadece yakın bir arkadaşına doğum günü mesajı gönderdiğini belirtti.





Neymar mesajında; "Joao Celso Moraes'i tanıyanlar neden bu şekilde sevindiğimi çok iyi biliyor. Tanımayanlar ise arkadaşımın doğum gününü kutlamak için yaptığım hareketi başka yerlere çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.