Türkiye'nin en gelişmiş veri merkezi olarak faaliyetlerine başlayan Star of Bosphorus, özel bir lansman ile tanıtıldı.

Star of Bosphorus Veri Merkezi’nde şirketlere danışmanlık, bulut, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma başta olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri sunuluyor.

Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren teknoloji grubu NGN, Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından birini hayata geçirerek Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla hizmete açtığını lanse etti.



T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) Başkanı Arda Ermut’un katıldığı lansmanda, sektörün önde gelen lider isimleri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğu hazır bulundu.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, lansmanda yaptığı konuşmada, teknoloji alanında Türkiye’ye çok değerli bir yatırım kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “NGN ailesi olarak çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. Ülkemize değer katmayı, istihdama katkıda bulunmayı, yatırım yapmayı ve yatırım yapılmasına olanak sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak çok önemli bir adım attık. Yaklaşık 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla hayata geçirdiğimiz, ülkemizin en gelişmiş veri merkezi Star of Bosphorus ile ilgili hedefimiz ülkemize salt bir veri merkezi tesisi sunmaktan çok daha ileride. Star of Bosphorus Veri Merkezi sektörümüz için yeni standartlar belirleyecek. Sayın Arda Ermut bizi onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. NGN olarak, dünyada teknoloji ve bilişim konusundaki gelişmelerin takipçisi değil, öncüsü olmak için kısa zamanda çok yol aldık, bundan sonra da dijitalleşmenin o müthiş hızıyla yarışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, konuşmasında çok önemli ve hassas bir alanda yatırım yapan NGN’i ve tüm ekibini tebrik ederek şunları söyledi; “Veri merkezi yatırımı, bilgi güvenliğinin ve bilginin korunmasının çok önemli olduğu bu dönemde, finans sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektör için büyük önem arz ediyor. Bu aynı zamanda yüksek teknoloji içeren bir yatırım. Ajans olarak yatırım çekerken özellikle teknoloji transferi sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımlara ve sektörlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, bu yatırım bizim için çok önemli, çünkü ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız.”

Türkiye’deki veri merkezi anlayışını yükseltme hedefiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin en gelişmiş, ‘operatör bağımsız’ ve Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus’ta şirketlere danışmanlık, bulut, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma başta olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda veri merkezi hizmetleri sunuluyor.

Başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere tüm sektör liderlerinin güvenilir teknoloji iş ortağı konumunda olan NGN, Star of Bosphorus ile sektöre yeni standartlar getiriyor. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin öne çıkan bazı özellikleri şöyle:

Uptime Institute Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus, 16 MW toplam elektrik gücü ile yaklaşık 24.000 metrekare kapalı alanda konumlanıyor. 5.000 metrekare beyaz alanda 2.000’in üzerinde standart kabinet barındırma kapasitesine sahip veri merkezi, tasarım ve tesis yetkinlikleri ile benzersiz bir servis seviyesini garanti ediyor.

En gelişmiş soğutma ve güç dağıtım teknolojilerini kullanan Star of Bosphorus Veri Merkezi; ortalama yıllık 1.30 veya daha az PUE sağlayacak şekilde tasarlandı. Star of Bosphorus Veri Merkezi iki ayrı binada yer alan 4 adet veri merkezi modülü ile ölçeklenebilir bir tasarıma sahip. Her bir modül 2 adet veri holü içeriyor ve her modül; güç, soğutma, yangın önleme ve fiziki güvenlik sistemleri ile kendi altyapısı dahilinde faaliyet gösteriyor. Bu modüler yapı sayesinde her bir modülün kendi içinde etkin bir şekilde çalışması sağlanıyor ve sınıfının en iyisi donanımların entegre şekilde kullanımı ile maksimum verimlilik garanti ediliyor.

Star of Bosphorus’ta dünyada sayılı deprem etkisini en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanmış yapısal sismik izolasyonu ile kesintisiz çalışma ve yüksek standartlarda veri güvenliği sunuyor. Dünyada kabul görmüş FEMA standartları doğrultusunda, son 2.500 yıl içindeki sismik olayların korelasyonu dikkate alınarak depremde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan Star of Bosphorus ile Türkiye’de bu alanda bir ilke imza atıldı. Star of Bosphorus, deprem anında binanın tamamının korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek kesintileri ortadan kaldıracak.

Personel sayısından, işletme yönetimi, malzeme kalitesi ve tedarik yönetimine kadar detaycı yaklaşımıyla operasyonel sürekliliği garantileyen Star of Bosphorus, herhangi bir afet ya da elektrik kesintisi gibi acil durumlarda sunduğu kesintisiz hizmetle veri bütünlüğünü koruyarak olası kayıpların önüne geçiyor. İstanbul Anadolu yakasında Tuzla ilçesinde, şehir merkezine yaklaşık 30 km. mesafede konumlanan Star of Bosphorus, güç dağıtımından soğutmasına kadar esneklik ve ölçeklenebilirlik ihtiyacına cevap vermek üzere tasarlandı. Veri merkezinin lokasyonu kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve risklere uzaklık gibi önemli konum kriterleri dikkate alınarak seçildi. Star of Bosphorus, İstanbul Tepeören Elektrik Dağıtım Santrali’ne komşu olmasıyla fiziksel birçok riskten de uzak. Yüksek standartlara sahip bu veri merkezi, sadece deprem değil sel, fırtına gibi olası tüm doğal afetler düşünülerek erozyon riski taşımayan, baraj ya da büyük su deposuna yakın olmayan güvenli bir arazi üzerine konumlanmış durumda.

Star of Bosphorus, veri merkezi altyapısı ve operasyonları konusunda deneyimli kadrosu ile müşterilerine Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi hizmetlerini sunmak için yola çıkıyor.