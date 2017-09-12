Nick Nolte kızıyla Malibu'da görüntülendi

Uzun süren kariyerine birçok unutulmaz film ve dizi sığdıran ünlü oyuncu Nick Nolte hem geçip giden yılların hem de bir türlü vazgeçemediği alışkanlıklarının kurbanı oldu.
Bir dönem ülkemizde ve dünyada milyonarca kişi tarafından seyredilen Zengin ve Yoksul (Rich Man Poor Man) dizisiyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan sonra da birçok usta yönetmenle sinema filmleri için kamera karşısına geçen Nolte, artık kelimenin tam anlamıyla yıllara yenildi.
Hayatının uzunca bir döneminde alkol sorunuyla mücedele ettiği bilinen 76 yaşındaki oyuncu Nick Nolte, önceki gün 9 yaşındaki kızı Sophie ile birlikte objektiflere takıldı. Pembe bir pantolonun üzerine beyaz bir gömlek giyen Nolte, manav alışverişi yaptıktan sonra aldıklarını kızının da yardımıyla otomobilinin bagajına yerleştirip evinin yolunu tuttu.
Oyuncunun giydiği beyaz gömleğin lekeli olduğu ve Nolte'nin yaşından çok daha büyük görünmesine neden olan dağınık saçları, yorgun yüzü dikkatlerden kaçmadı.
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