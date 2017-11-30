Nihat Doğan, Galatasaray Kongre Üyeliği'ni geri aldı

14 Şubat’ta ülkeyi yasa boğan ve katledilen Özgecan Aslan’ın vefatı sonrasında attığı Tweet nedeniyle Galatasaray Kulübünü'nün kongre üyeliğinden ihraç ettiği Nihat Doğan, mahkemeye taşıdığı dava ile üyeliğini geri kazandı.
Hürriyet'te yer alan habere göre davayı inceleyen Yargıtay, Doğan'ın kongre üyeliğine geri dönme kararını onadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Nihat Doğan, “Haksız bir şekilde elimden alınan Galatasaray üyeliğime, Yargıtay’ın da onaması sonucu bugün itibarı ile hukuken de kavuşmuş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANMIŞTI
Galatasaray Kulübü, 15310 sicil numarasıyla kulüp üyesi olan Nihat Doğan'ın ihraç edilmesini 17 Şubat 2015'te görüşmüştü. Eski yöneticilerden Adnan Öztürk'ün hakkında ihraç isteminde bulunduğu Doğan'ın ihraç talebi olumlu bulundu ve üyelerin tamamı ihraç yönünde oy kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün sicil kurulu başkanı Serdar Eder o dönem yaptığı açıklamada "İhraç istemi onaylandığı takdirde onun yerinde olsam savunma yapmam. Çünkü Galatasaray üyeleri tarafından ikinci kez ihraç edilmeyi istemem!" ifadesini kullanmıştı.
DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Nihat Doğan, söz konusu paylaşımda “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” ifadelerini kullanmıştı. Bu mesaj Galatasaray tüzüğüne ve ilkelerine aykırı bulundu.
MAHKEME DOĞAN YÖNÜNDE KARAR VERMİŞTİ
Aidatlarını zamanında ödediğini belirterek sarı-kırmızılı kulübe dava açan Nihat Doğan mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve Nihat Doğan'ın Galatasaray Kulübü'ndeki kongre üyeliğinin devam ettiğini açıklanmıştı.
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