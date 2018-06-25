Nijerya - Arjantin maçı rakamları

Dünya Kupası 2018 Grup D maçında Nijerya ile Arjantin, 26 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 3 puanlı Nijerya 2. sırada bulunuyor, Arjantin 1 puana sahip ve 4. sırada. Nijerya, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Arjantin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 140 kodlu maçı oynayanlar; Nijerya galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.00, Arjantin galibiyet oranı 1.30. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Nijerya son haftadaki Arjantin müsabasında 4-2 kazandı.

Arjantin ise Nijerya maçında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nijerya, 2 gol attı ve 0 gol yedi.