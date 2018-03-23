Nil Makaracı kimdir

Nil Makaracı magazin gündemine bomba gibi oturdu. Yeni başlayacak Avlu dizi setinden cinsel tercihinden dolayı çıkarıldığını iddia etti.

İŞTE NİL MAKARACI'NIN PAYLAŞTIĞI O YAZI

Twiitter üzerinden bu başlık altında paylaşıldı: "Büyük üzüntü, hayalkırıklığı ve kızgınlıkla, tüm kamuoyuna, LGBT mecralarına, Nil Makaracı’nın Avlu dizisinden çıkartılmasıyla ilgili bildirimidir."