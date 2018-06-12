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Bir dönem gençler arasında çok popüler olan, 2009- 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Vampir Günlükleri” (The Vampire Diaries) adlı dizideki rolüyle şöhrete ulaşan Bulgar asıllı Kanadalı oyuncu Nina Dobrev (29) ne kadar zinde olduğunu Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla gösterdi.