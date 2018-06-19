Njardvik - Handknattleiksfelag sahaya çıkıyor

İzlanda 1.Lig maçında Njardvik ile Handknattleiksfelag, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. Njardvik 9 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Handknattleiksfelag 15 puanda ve 2. sırada. Njardvik son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Handknattleiksfelag, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 431 kodlu maçı oynayanlar; Njardvik galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.60, Handknattleiksfelag galibiyet oranı 1.50.

Njardvik son hafta oynanan Grotta Seltjarnarnes maçında 0-0 berabere kaldı.

Handknattleiksfelag ise Sindri karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Njardvik, 4 gol attı ve 6 gol yedi.

Handknattleiksfelag, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Handknattleiksfelag 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.