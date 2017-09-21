Nobre'ye 2, Erkan Zengin'e 3 maç ceza

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle;

1- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü hakkında, 16.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 17.09.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.09.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.09.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR A VE B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 16.09.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT D numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü ORHAN KAYNAK'ın, 16.09.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübü hakkında, 16.09.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- ALTINORDU A.Ş.'nin, 16.09.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- DENİZLİSPOR Kulübü tercümanı BİLAL UTKU ALEMDAROĞLU'nun, 18.09.2017 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu MERT NOBRE'nin, 17.09.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, eşgüdüm toplantısına güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu HÜSAMETTİN TÜRKKAN hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu ERKAN ZENGİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu MEHMET SEYFETTİN SEDEF'in, 18.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.170.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.