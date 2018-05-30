Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların saptanmasına yönelik çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak; belirlenecek esasların yürütülmesini sağlamak, nüfus hareketlerini izlemek ve değerlendirmek, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere Türk vatandaşları ile Türkiye’de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirmekle görevlidir. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet faaliyet gösterir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ

Nüfus müdürlüğü, 08:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yeni çipli kimlik kartı başvurularındaki aşırı yoğunluklar göz önünde bulundurularak ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri hafta içi saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Başvurular haftasonu 09.00-17.00 saatleri arasında yapılabilmektedir.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL BİLGİLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı 199'dur. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarından bilgi edinmek istediğiniz konuları arayarak da iletişime geçebilirsiniz.