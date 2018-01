Uzmanlar sık sık diş fırçalama alışkanlığımızı eleştiriyor. İHA'nın haberine göre, "4 ayda bir değiştirmemiz gereken fırçayı 2 senede bir değiştiriyoruz" diyen Diş Hekimi Emek Külür, Türkiye'nin diş sağlığı ve bakımının haritasını çıkaran literatür araştırmasından çıkan sonuçlara göre sınıfta kaldığımızı söyledi.

Külür, "Araştırmaya göre, nüfusun yüzde 86'sı diş fırçalamazken, evlerin yüzde 60'ına diş macunu girmiyor. Bir kişinin yılda 4 kez diş fırçası değiştirmesi gerekirken, Türkiye'de her 4 kişiye 2.16 diş fırçası düşüyor. Yani bir kişi aynı diş fırçasını ortalama 2 yıl kullanıyor" diyor.

4 kişilik bir ailenin tüketmesi gereken yıllık macun miktarının 24 tüp olduğunu fakat araştırmalara göre, bu rakamın 14.4 olduğunu belirten Külür, "Diş fırçası kadar önemli olan diş ipi ve ağız bakım suyu kullanımı da ülkemizde yok denecek kadar az. Türkiye'de günde 2 kez düzenli diş fırçalayan kişi oranı yüzde on beş. 35-44 yaş grubunda yapılan bin 500 kişilik anket sonucunda bu kişilerin yüzde 5'inin hiç diş hekimine gitmediği ortaya çıkmış. Ülkemizde yılda ortalama 3 bin diş hekimi mezun oluyor. 45 devlet üniversitesi, 14 özel üniversite var. Diş hekimi sayısının artmasına rağmen diş hekimlerine yeterli istihdam sağlanamadığı için insanlar yeteri kadar hizmet alamıyor" diye konuştu.

HEPİMİZİN MERAK ETTİĞİ SORU: EVDE NASIL DİŞ BEYAZLATILIR?

Diş Hekimi Külür, bu iç karartıcı tabloyla nasıl mücadele edileceğini şöyle sıraladı: "Ağzımızda 1 milyar bakteri var. Diş fırçalanırsa kötü bakteri üremez. Günde 3 kez fırçalamak mümkün olamayabilir, sadece 1 kere ama mutlaka özenerek fırçalayın. Özellikle dişleri gece yatarken fırçalamak gerekir, gece bakteriler artar. Dişleri mekanik olarak temizleyin. Fırça kılı her noktaya değsin. Diş ipi kullanın. Bir çürük deyip geçmeyin. Her biri vücut için tehdittir. Herhangi bir dişteki apse ya da çürük sizin boyun ağrınıza bile neden olabilir, karaciğerdeki enzimi etkileyebilir. Şekersiz sakız, mekanik temizlik sağlar. Sabah diş fırçalamak gece boyu ağzımızda biriken kötü bakterileri temizler. Dişleri güçlendirmek için yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, süt, et tüketmek önemli. Genetik olarak diş mineleri zayıf olan bireylere ise özel bir uygulama yapmak gerekir. Ülkemizde 0-12 yaş grubunun yüzde 83'ünde diş çürüğü var. Anaokullarda ve ilkokullara ağız sağlığı eğitimi gerekli."