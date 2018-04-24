Nusaybin'e bağlı Yolbilen köyünde, yağmurların yeterli olmaması nedeniyle binlerce liraya kurdukları sistemle suladıkları hububat ekili tarlalara, aç kalan domuz sürüleri dadandı. Türkiye ile Suriye arasındaki mayınla bölgede yuva yapan ve akşam saatlerinde buradan çıkarak ekili tarlalara giren domuz sürüsü, sabah saatlerinde de yine mayınlı alandaki yuvalarına geri dönüyor. Hayvan hakları nedeniyle domuzlara zarar vermeyen çiftçiler, jandarma karakolundan yardım istediklerini ancak bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Yolbilen köyünde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk babası Hayrettin İpekten, 55 dönümlük tarlasına buğday ektiğini belirterek, "Bu yıl kurak geçti. Buğday olmadığı için binlerce liraya kurduğumuz sulama sistemiyle tarlamızı suladık ve ekinimizi kurtardık. Ama bu kez de dağda aç kalan domuz sürüleri tarlamıza dadandı. Bir gün benim, diğer gün komşularımızın tarlalarına giriyor bu domuz sürüleri. Karakola gittim, tabura gittim. Bu domuzları ya siz halledin, ya da bize izin verin biz halledelim ama izin vermediler. Beş çocuk babasıyım. Borçlarım var. Kaymakama sesleniyorum; Tarlalarımızın zarar görmesini önlemenizi istiyorum. Tarlalara dadanan bu domuzların yakalanarak çiftliklerde beslenmesini istiyoruz. Hayvan hakları varsa, insan hakları yok mu? Karakola gittim izin vermediler, ziraat dairesine de gittim, oradan da bir sonuç alamadım. Oradaki müdür bana, 'bir domuzu vurursan, 1000 lira para ceza ödersin' dedi. Elimdeki bütün paramı gübreye verdim. 55 dönümlük tarlamdan 30 dönümü domuzların istilasına uğradı. Devlet bize yardım etse, tarlamın geri kalanını belki kurtarırım" dedi.
Yolbilen köyündeki çiftçilerden Abdulhakim Yüce de, domuzlar yüzünden tarım yapamaz hale geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Mayınlı sahadan gelen domuzlar, bizim bu bölgenin arazilerine çok büyük zararlar veriyor. Çiftçiler artık ekim yapmamaya başladı. Benim de arazim var, mısır ekiyordum. Fakat ben artık ekmekten vazgeçtim. İpek yolu üzerinin yakınlarından arazi alıp orda ekiyorum, kendi arazilerimi bırakmış durumdayım. Sigorta yetkilerini de çağırdık, bir kısım zararlarımızı ödediler. Fakat bu domuz olayının önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden rica ediyorum. Yoncamın şuan yüzde 70'i domuzlar tarafından kazılmış. Domuzlar tarlamızı kazıdığında ise traktörlerle ve ekipmanlarla da biçemiyoruz. İpek yolu altı mısır. Tamamı boş bırakıldı hiç kimse ekmiyor, arazilerimiz boş kaldı. Buğday da çok ciddi zararlar veriyor. Herkesin de gücü yok sigorta yapmaya, çünkü primleri çok yüksek. Nusaybin Kaymakamlığı ve özellikle tabur komutanlığının bize yardım etmesini istiyoruz. Domuzlar mayınlı sahada bulunan sazlıklardan çıkıyor. Gece çıkıp sabah tekrar yuvalarına geri dönüyor, müdahale edemiyoruz."
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