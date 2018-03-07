Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Singapur merkezli Temasek ve GIC ile Londra merkezli yatırım şirketi Metric Capital’dan oluşan üçlü konsorsiyum, Doğuş Holding’in yeme içme sektöründe faaliyet gösteren birimi Doğuş Restaurant Entertainment and Management'ın (D.ream) azınlık hissesine sahip olmak için görüşmeler yürütüyor.

Nusr-Et’in de D.ream Grubu’nda olduğu hatırlatılan habere göre D.ream için 1,5 milyar dolara yakın bir değerleme yapılabilir.

Görüşmelerin devam ettiği ancak cuma gününe kadar bir açıklama yapılabileceğini aktaran haberde, söz konusu anlaşmanın Coya, Zuma ve Roka’yı da kapsadığı ifade edildi.

Temasek, GIC ve Metric Capital, konuyla ilgili FT'ye konuşmazken, şirketlerin hisseler karşılığında 200 milyon dolar ödeyeceği belirtiliyor.

Bloomberg, ocak ayında yayınladığı haberinde Doğuş Holding'in yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream grubundan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yaptığı ifade edilmişti. Kaynaklara göre D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve Nusr-Et de bulunuyor.