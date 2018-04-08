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E.Ö.: Ben gayet samimi buldum. Hülya Avşar kendi tavrından hiç ödün vermiyor. İşini yapıyor. Demek ki bu posterin böyle olması gerekiyordu ve böyle yaptı. Başkası istiyor diye değil, başkasının gözüne girmek için kendi istediği şeyi yapıyor.