Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor.
Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı. Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.
22 SEZONDA 16 DÖRTLÜ FİNAL
Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı. Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu. Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.
OBRADOVIC'İN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final'de aldığı sonuçlar şöyle:
|
Sezon
|
Takımı
|
Derece
|
1991-1992
|
Partizan
|
Şampiyon
|
1993-1994
|
Joventut Badalona
|
Şampiyon
|
1994-1995
|
Real Madrid
|
Şampiyon
|
1995-1996
|
Real Madrid
|
4.
|
1997-1998
|
Benetton
|
3.
|
1999-2000
|
Panathinaikos
|
Şampiyon
|
2000-2001
|
Panathinaikos
|
2.
|
2001-2002
|
Panathinaikos
|
Şampiyon
|
2004-2005
|
Panathinaikos
|
3.
|
2006-2007
|
Panathinaikos
|
Şampiyon
|
2008-2009
|
Panathinaikos
|
Şampiyon
|
2010-2011
|
Panathinaikos
|
Şampiyon
|
2011-2012
|
Panathinaikos
|
4.
|
2014-2015
|
Fenerbahçe Ülker
|
4.
|2015-2016
|Fenerbahçe
|2.
|2016-2017
|Fenerbahçe
|Şampiyon
FENERBAHÇE OBRADOVIC'LE ÇEYREK FİNAL KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti. Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı. Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.
TEK KAYBETTİĞİ ÇEYREK FİNAL SERİSİ
Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.
Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü.
Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.