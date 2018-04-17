Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor.

Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı. Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı. Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

22 SEZONDA 16 DÖRTLÜ FİNAL

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı. Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı. Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu. Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

OBRADOVIC'İN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final'de aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Takımı Derece 1991-1992 Partizan Şampiyon 1993-1994 Joventut Badalona Şampiyon 1994-1995 Real Madrid Şampiyon 1995-1996 Real Madrid 4. 1997-1998 Benetton 3. 1999-2000 Panathinaikos Şampiyon 2000-2001 Panathinaikos 2. 2001-2002 Panathinaikos Şampiyon 2004-2005 Panathinaikos 3. 2006-2007 Panathinaikos Şampiyon 2008-2009 Panathinaikos Şampiyon 2010-2011 Panathinaikos Şampiyon 2011-2012 Panathinaikos 4. 2014-2015 Fenerbahçe Ülker 4. 2015-2016 Fenerbahçe 2. 2016-2017 Fenerbahçe Şampiyon

FENERBAHÇE OBRADOVIC'LE ÇEYREK FİNAL KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti. Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı. Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

TEK KAYBETTİĞİ ÇEYREK FİNAL SERİSİ

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü.

Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.